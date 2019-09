Maltempo, non solo danni: boom di funghi al Nord

(Teleborsa) - Non solo danni dal maltempo, le ultime piogge con l'abbassamento delle temperature hanno creato le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi per i quali si preannuncia una stagione da record soprattutto al Nord dove la raccolta sta facendo segnare in media un +50% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge dal monitoraggio Coldiretti sull'inizio della "vendemmia dei porcini" 2019 lungo la penisola, con le regioni del Sud dove la caccia a porcini, chiodini, finferli e altre varietà non è ancora entrata nel vivo per carenze di pioggia.



Le perturbazioni che hanno provocato danni nelle campagne dove è in piena attività la vendemmia, hanno invece favorito la nascita dei funghi che per essere rigogliosa richiede come condizioni ottimali terreni umidi senza piogge torrenziali, una buona dose di sole e 18-20 gradi di temperatura all'interno del bosco. © RIPRODUZIONE RISERVATA