Maltempo, in Liguria allagamenti e vento forte

(Teleborsa) - Allagamenti, cedimenti stradali e alberi abbattuti nel Ponente della Liguria dove permane lo stato di allerta gialla. A Sanremo soccorsi due giovani bloccati in auto in un sottopasso allagato. Nell'entroterra si è aperto un cratere sulla strada dei Due Valloni mentre diversi alberi si sono schiantati sulle auto parcheggiate a Ventimiglia.



Problemi anche nel Levante Ligure dove l'allerta è, invece, arancione. Uma tromba d'aria ha investito Lavagna facendo volare via il tetto di alcune abitazioni. Non si registrano, al momento, feriti.







