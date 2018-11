© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lunga e drammatica conta didopo l'ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio ormai da giornida Nord a Sud. Giornata intensa quella di ieri per il premierche si è recato a Palermo per rendere omaggio allee si è successivamente recato in Prefettura insieme al capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli."Ho deciso di venire qui dopo avere saputo della grave tragedia occorsa in Sicilia e a Casteldaccia in particolare - ha detto il presidente del Consiglio parlando con i giornalisti alla Prefettura di Palermo.ha proseguito il presidente del Consiglio."Dalle regioni più afflitte le richieste ci sono già pervenute" ha continuato il premier.- Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, ha continuato Conte,che nella giornata di ieri ha visitato prima i territori del Bellunese e poi Terracina, sul litorale laziale stima inla cifra che servirebbe- dice -mandando l'ennesima frecciatina.