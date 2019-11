(Teleborsa) - Le banche vengano incontro alle popolazioni colpite dal maltempo. È l'invito che Abi rivolge agli istituti bancari con particolare riferimento alle zone che hanno subìto maggiormente i danni, tra cui Venezia, la costiera abruzzese e ora anche con la regione Toscana e al comune di Matera.



L'associazione in una nota chiede dunque che "a seguito delle procedure che verranno attivate per dichiarare lo stato di emergenza", le banche vengano "incontro alle esigenze delle popolazioni colpite".



"Proprio per assicurare dovunque equità e tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l'Abi ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori", conclude la nota. © RIPRODUZIONE RISERVATA