Maltempo: 1,2 milioni di famiglie a rischio in Emilia-Romagna

(Teleborsa) -. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra divulgata in occasione dell'allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell'Emilia Romagna.L'emergenza – sottolinea la Coldiretti - ha già provocato, per la pioggia intensa e le esondazioni, allagamenti nelle campagne e delle abitazioni rurali conDifficoltà sono segnalate lungo tutto il bacino del Po a partire da Piacenza dove è caduta anche la grandine anche sui vigneti mentre in provincia di Reggio sono segnalate frane e nel ferrarese si soffrono le conseguenze della bomba d'acqua che ha colpito anche la provincia di Rovigo.. Abruzzo e Lazio hanno rispettivamente il 99,7% e il 98,7% dei centri a rischio, mentre il Piemonte si "ferma" al 94,7%: sopra quota 90% ci sono anche Campania, Sicilia e Trentino Alto Adige.