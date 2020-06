Malpensa riapre il T1 dal 15 giugno

(Teleborsa) - Da lunedì 15 giugno il terminal T2 dell'aeroporto di Malpensa trasloca al T1, dove saranno gestiti circa seimila passeggeri, il doppio di quanti transitati finora nello scalo grazie alla ripresa delle operazioni di easyJet. Il T1, predisposto con termoscanner e dispositivi di sicurezza previsti per assicurare controlli e distanziamento, tornerà ad animarsi dopo tre mesi di chiusura (era il 16 marzo).



easyJet effettuerà i primi voli con Palermo, Catania, Cagliari, Olbia, Bari, Napoli e Lamezia. Prorogata la chiusura di Linate, Alitalia incrementa le frequenze su Malpensa, dove da oggi i voli per Cagliari passano da quattro a sei al giorno, mentre dal 13 giugno i voli per Catania e Palermo da due a quattro.