Malpensa incrementa i voli per il medio e l'estremo Oriente

(Teleborsa) - In attesa di festeggiare i vent'anni di attività, l'aeroporto di Malpensa registra l'incremento di voli verso il medio e l'estremo Oriente. E' di lunedì 15 ottobre scorso l'arrivo del primo A350-900 di Air China sulla tratta con Pechino. L'introduzione di questo velivolo accresce l'offerta di posti a bordo del 30% e fa di Malpensa il primo aeroporto europeo a ospitare regolarmente l'A350 900, presentato nella livrea Beijing Expo 2019.



Lunedì 29 ottobre, all'indomani della grande festa per la ricorrenza dell'apertura dello scalo, Kuwait Airways inaugura la nuova rotta con Kuwait City, finora limitata a Roma Fiumicino, che sarà operata con tre frequenze settimanali, con Airbus A330-200 configurato su tre classi, First, Business ed Economy.



