(Teleborsa) - Gli aeroporti di Malpensa e Linate hanno visto riconosciuta e confermata la Airport Carbon Accreditation 3+, il livello top di riconoscimento in tema di sostenibilità ambientale a conferma degli sforzi profusi dal gestore SEA per la riduzione dei consumi energetici e l'abbattimento delle emissioni di CO2.



La Airport Carbon Accreditation è il protocollo comune per la gestione attiva delle emissioni negli aeroporti, attraverso risultati misurabili, promosso da Aci Europe, l'associazione degli aeroporti europei. Nel presentare il rapporto Airport Carbon Accreditation 2019-2020, AciEurope ha annunciato l'introduzione di due nuovi livelli di certificazione 4 e 4+. © RIPRODUZIONE RISERVATA