(Teleborsa) -è, insieme a Londra, la peggiore delleBorse di Eurolandia, che in generalein questa prima parte della giornata. A pesare, su Piazza Affari, sono le ingenti perdite per Prysmian e le performance negative delle utility.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,217. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,12%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,68%.Invariato lo spread, che si posiziona a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,56%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,30%, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 24.712 punti.Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,11%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,1%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori servizi finanziari (+1,43%), tecnologia (+0,89%) e chimico (+0,59%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti viaggi e intrattenimento (-1,20%), utility (-1,17%) e telecomunicazioni (-1,08%).di Piazza Affari, svetta Banca Mediolanum che segna un importante progresso del 4,31%.Vola Azimut, con una marcata risalita del 3,23%.Brilla Mediobanca, con un forte incremento (+2,11%).Ben comprata Fineco, che segna un forte rialzo dell'1,78%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -4,16%.Preda dei venditori Telecom Italia, con un decremento dell'1,39%.Si concentrano le vendite su A2A, che soffre un calo dell'1,35%.Vendite su Enel, che registra un ribasso dell'1,26%.Al Top tra le azioni italiane a, Piaggio (+3,14%), Anima Holding (+2,36%), Saras (+2,10%) e Mutuionline (+2,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Farmafactoring, che continua la seduta con -2,16%.Seduta negativa per MARR, che mostra una perdita dell'1,81%.Sotto pressione Garofalo Health Care, che accusa un calo dell'1,75%.Scivola Autogrill, con un netto svantaggio dell'1,72%.