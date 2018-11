Inps, con più controlli calano i giorni di malattia dei dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici si sono ammalati di meno nel terzo trimestre del 2018. Nel periodo che va da luglio a settembre gli impiegati del pubblico settore hanno avuto 4,4 milioni di giorni di malattia (-7,3% tendenziale) con 702.280 certificati medici (-3,1%) mentre i lavoratori privati registrano un aumento sia dei giorni di malattia (16,6 milioni, +4,9%) che dei certificati (quasi 2,5 milioni, +6,8%). È quanto è stato rivelato dai dati dell'Inps.



Da settembre scorso c'è il Polo unico sulla malattia con il passaggio all'Inps della competenza esclusiva sulle visite mediche di controllo anche per l'81% dei lavoratori pubblici: per quest'ultimi quindi è aumentata la probabilità di essere controllati quando si è in malattia.