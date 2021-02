© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in moderato rialzo il titolo Maire Tecnimont, che scambia con una variazione percentuale dello 0,35%.All'indomani dell'annuncio di un accordo con Essential Energy USA per nuova bioraffineria in Sud America, il titolo è finito sotto la lente degli analisti. Si tratta dell'ufficio studi di Intesa SanPaolo che ha avviato la copertura con giudizio "Hold" e target price a 1,90 euro; gli esperti diindicano una raccomandazione "Neutral" ed un prezzo obiettivo 1,80 euro. La valutazione indicata, invece, daè "Hold".A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Maire Tecnimont rispetto all'indice.L'esame di breve periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,341 Euro e primo supporto individuato a 2,283. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,399.