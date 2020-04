Maire Tecnimont, sospesi distribuzione dividendo e buyback

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont ha deliberato -- di sospendere la distribuzione dei dividendi 2019, proponendo all'assemblea di portare a nuovo l'utile dell'esercizio 2019, e di ritirare la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, "riservandosi di porre in essere nuove valutazioni in merito alla futura distribuzione di riserve ed all'acquisto e disposizione di azioni proprie entro la fine dell'esercizio 2020". Una decisione presa "tenuto conto della continua evoluzione dello scenario globale derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei provvedimenti normativi emanati in conseguenza della stessa".Conseguentemente, il Consiglio ha deliberato di rinviare l'assemblea ordinaria degli Azionisti del 16/17 aprile 2020 al 30 aprile 2020, in prima convocazione, e occorrendo al 4 maggio 2020, in seconda convocazione, rettificandone l'ordine del giorno.