Maire Tecnimont si aggiudica progetto Gpl in Algeria

(Teleborsa) - Tecnimont, controllata di Maire Tecnimont, si è aggiudicata un contratto EPC dalla Direction Centrale Engineering & Project Management di SONATRACH per la realizzazione di un impianto di estrazione GPL all'interno del complesso di trattamento già esistente di Rhourde El Baguel, nel nord-est dell'Algeria.Ilè di 380 milioni di dollari, su base lump-sum.Lo scopo del progetto comprende lacon una capacità di processo pari a 10 milioni di metri cubi al giorno di gas associato proveniente dal complesso esistente. Il completamento dell'impianto è previsto entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto.Il GPL è una miscela di liquido pressurizzato di propano e butano, utilizzato principalmente come combustibile per il riscaldamento e gli elettrodomestici da cucina, nonché come carburante per i veicoli., ha commentato: "Siamo orgogliosi di consolidare il nostro track-record con SONATRACH anche in considerazione del rapporto strategico tra i nostri due Paesi nell'attuale scenario energetico globale.dove il nostro Gruppo ha consolidato una solida esperienza in altri Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa".