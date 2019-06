Maire Tecnimont si aggiudica nuovo contratto EPC in Polonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tecnimont, controllata di Maire Tecnimont, si è aggiudicata unda parte di ANWIL, per l'implementazione di una nuova unità di granulazione in grado di produrre diverse tipologie di fertilizzanti., nonché una delle più grandi realtà industriali in Europa centrale ed orientale.Questo contratto è relativo ad uno dei tre pacchetti che compongono il progetto di ANWIL di aumentare la capacità produttiva.Lo scopo del lavoro del contratto consiste nelle, per la realizzazione di un nuovo impianto di granulazione con una capacità produttiva media di circa 1.500 tonnellate al giorno, a seconda del tipo di fertilizzante prodotto. La nuova unità, infatti, permetterà la produzione simultanea di un'ampia gamma di prodotti, quali nitrato d'ammonio, CAN (calcio nitrato di ammonio) e miscele di solfato d'ammonio e nitrato d'ammonio.