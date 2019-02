Maire Tecnimont si aggiudica contratto in Arabia Saudita da 65 milioni di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Maire Tecnimont S.p.A si aggiudica un(Engineering, Procurement & Construction) rimborsabile da parte di National Petrochemical Industrial Company ().con il colosso petrolchimico arabo per il ripristino dell'impianto di polipropilene situato a Yanbu Industrial City, costa ovest dell'Arabia Saudita, è la controllata del gruppo italiano Tecnimont S.p.A attraverso l'affiliataIltra le parti è pari a circa. All'interno del lavoro anche servizi di Engineering e Procurement, la fornitura dei materiali, i servizi di Construction supervision e le attività di costruzione. Il tempo di esecuzione del progetto è stimato a sette mesi, fino al Ready for Start Up."Attraverso questa aggiudicazione - affermaAD del Gruppo Maire Tecnimont - consolidiamo ulteriormente la nostra presenza industriale in Arabia Saudita, grazie alle nostre forti competenze nell'esecuzione di progetti di revamping, parte della nostra strategia di business. SiamoBrilla il titolo a Piazza Affari: +2,04%.