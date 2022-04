Maire Tecnimont rinnova CdA. Fabrizio Di Amato confermato presidente

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Maire Tecnimont, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha approvato: il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021; la distribuzione di un dividendo complessivo di 60.105.084,74 euro; la Politica in materia di remunerazione; la proposta di adozione del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2022-2024; l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (fino a un massimo di 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 3,04% delle azioni attualmente in circolazione).

I soci hanno anche nominato il nuovo CdA per il triennio 2022-2024, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, composto da 9 amministratori, di cui 5 indipendenti. Si tratta di Fabrizio Di Amato, Pierroberto Folgiero, Gabriella Chersicla, Francesca Isgrò, Cristina Finocchi Mahne, Luigi Alfieri, Stefano Fiorini e Paolo Alberto De Angelis (tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza GLV Capital) e Maurizia Squinzi (tratta dalla lista di minoranza presentata dagli azionisti investitori istituzionali).

L'assemblea ha confermato Fabrizio Di Amato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori Gabriella Chersicla, Francesca Isgrò, Cristina Finocchi Mahne, Paolo Alberto De Angelis e Maurizia Squinzi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza. Risultano anche eletti, in conformità con la normativa in materia di equilibrio tra i generi vigente, 4 membri appartenenti al genere meno rappresentato. Via libera anche al nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024.