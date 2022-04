Maire Tecnimont, Pierroberto Folgiero confermato AD

(Teleborsa) - Dopo la nomina da parte dell'assemblea, arrivata in mattinata, il CdA di Maire Tecnimont ha preso atto della conferma di Fabrizio Di Amato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha confermato allo stesso alcuni poteri, tra i quali la gestione dei rapporti istituzionali e delle relazioni esterne nonché la sovraintendenza all'attuazione dei piani strategici e di sostenibilità approvati dal board. Il CdA ha anche confermato Pierroberto Folgiero quale Amministratore Delegato e Direttore Generale, conferendogli le deleghe esecutive per la direzione e il coordinamento delle attività del gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali.

Inoltre, il Consigliere non esecutivo indipendente Francesca Isgrò è stato nominato alla carica di Lead Independent Director, mentre a Alessandro Bernini (Group Chief Financial Officer) è stato nominato nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dopo le dimissioni rassegnate da Dario Michelangeli dall'incarico. Dario Michelangeli continuerà a ricoprire la responsabilità di Administration and Financial Statements Vice President della società.

Infine, è stata confermata l'istituzione dei Comitati interni al Consiglio e nominati i componenti, ed è stato nominato il nuovo Organismo di Vigilanza.