Maire Tecnimont, nuovo contratto negli USA da 185 milioni di dollari

(Teleborsa) - Maire Tecnimont, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, si è aggiudicata un nuovo progetto per la produzione di urea Diesel Exhaust Fluid (DEF) negli Stati Uniti da parte dello stesso produttore che ha recentemente aggiudicato alla società italiana un progetto per un impianto di ammoniaca blu da realizzare negli Stati Uniti. Il valore del contratto è di circa 185 milioni di dollari. Lo scopo del contratto include la fornitura di tecnologia, tutte le attività di ingegneria e la fornitura dei materiali ed equipment, nonché la supervisione dei lavori.

L'impianto urea DEF, che sarà basato su tecnologia proprietaria Stamicarbon, prevede un'unità dalla capacità di 1.500 tonnellate al giorno oltre alle relative strutture e unità ausiliarie, compreso un impianto per la purificazione della CO2. Il completamento dell'impianto è previsto nel 2025. Una volta completato, l'impianto riceverà l'ammoniaca dall'impianto di ammoniaca blu sopra menzionato. L'impianto produrrà DEF, una soluzione ad alta purezza di urea nota in Europa come AdBlue.

"Questa nuova aggiudicazione a pochi giorni dal contratto per il progetto di ammoniaca blu conferma la nostra continua crescita nel mercato downstream statunitense, con progetti innovativi per la riduzione dell'impronta carbonica degli impianti - ha commentato l'AD Pierroberto Folgiero - Questi due contratti in rapida successione sono un perfetto esempio della nostra strategia technology-driven: fare leva sulle sinergie nel nostro Gruppo attraverso la leadership indiscussa di Stamicarbon nella tecnologia urea, le forti competenze di Tecnimont come contractor EPCM e la nostra profonda conoscenza del mercato energetico statunitense e dei suoi player".