26 Aprile 2021

(Teleborsa) - Maire Tecnimont, gruppo attivo nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture, si è aggiudicato un contratto Lump Sum EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) da Indian Oil Corporation Limited (IOCL), per la realizzazione di un nuovo impianto di paraxilene (PX) e delle relative infrastrutture. La società italiana ha portato a termine l'operazione con un consorzio composto dalle sue controllate Tecnimont S.p.A. e Tecnimont Private Limited, con sede a Mumbai. L'impianto sarà situato a Paradip, nello Stato dell'Odisha, nell'India orientale.

Il valore complessivo del contratto è di circa 450 milioni di dollari. Lo scopo del lavoro comprende attività di ingegneria, la fornitura di equipment e materiali e le attività di costruzione fino allo start up dell'impianto ed ai performance test. Una volta completato, il nuovo impianto PX (un componente intermedio nella filiera dell'industria petrolchimica) avrà una capacità di 800.000 tonnellate all'anno. La mechanical completion è prevista entro 33 mesi dalla data di aggiudicazione. Il PX prodotto verrà utilizzato per alimentare l'adiacente unità di Acido Tereftalico, garantendo così la disponibilità di materie prime di qualità, garantendo così un impulso significativo all'industria manifatturiera del Paese.

"Siamo davvero felici che il nostro rapporto con un player importante come IOCL continui a crescere con un altro contratto strategico, volto ad aumentare la capacità di trasformazione delle risorse naturali del Paese con le migliori tecnologie disponibili, assicurando processi e prodotti con la massima performance dal punto di vista ambientale", ha commentato Pierroberto Folgiero, AD del gruppo Maire Tecnimont.

"Dato che l'India si sta preparando ad un grande programma di investimenti nel segmento downstream, al fine di soddisfare la domanda interna in rapida crescita di prodotti plastici, ci troviamo in una posizione privilegiata per cogliere le nuove opportunità che si presenteranno", ha aggiunto.