Maire Tecnimont, nuovo contratto ad Abu Dhabi

(Teleborsa) - Maire Tecnimont S.p.A. al lavoro ad, neglii. Il gruppo industriale annuncia che la propria controllata Tecnimont S.p.A. ha firmato un contratto con Abu Dhabi Polymers Company () per le attività di Front-End Engineering and Design (FEED) relative alla quarta fase di espansione del, ad Abu Dhabi.Borouge è la joint venture fra Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), una tra le società oil & gas più grandi al mondo, e Borealis, produttore austriaco leader a livello internazionale nella fornitura di soluzioni innovative nel campo delle poliolefine, prodotti chimici e fertilizzanti.Lo scopo del lavoro consiste in attività FEED per la quarta fase di espansione del complesso petrolchimico di Borouge a Ruwais, costituito dal più grande mixed feed cracker al mondo, con una capacità pari a 1,8 milioni di tonnellate all'anno di etilene. Il nuovo cracker, il quarto del complesso petrolchimico di Borouge, sarà associato a numerose unità di processo e dalle relative utilities & offsites. Il completamento del progetto è previsto entro il 2020.Non festeggia il titolo a Piazza Affari: +0,06%.