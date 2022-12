Maire Tecnimont, nuovi contratti per 280 milioni di dollari

(Teleborsa) - Maire Tecnimont, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che le sue controllate Tecnimont, KT-Kinetics Technology e Stamicarbonper licensing, servizi di ingegneria ed attività di engineering e procurement (EP) nonché di engineering, procurement e construction (EPC), per un valore complessivo di circaI contratti sono stati aggiudicati daprincipalmente in America del Nord ed America Latina, Africa ed Estremo Oriente, si legge in una nota.In particolare, Stamicarbon, la società di innovazione e licensing del gruppo, è stata selezionata come licensor per un. La capacità dell'impianto di 3.791 tonnellate al giorno ne fa il più grande impianto mai licenziato da Stamicarbon in Cina."Questi nuoviconsolidano ulteriormente la posizione del nostro gruppo sul mercato globale della trasformazione delle risorse naturali e sono un'ulteriore prova della resilienza del nostro modello di business technology-driven, facendo leva sulle competenze distintive delle nostre controllate", ha commentato l'