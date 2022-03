Maire Tecnimont, nuove commesse per 200 milioni di dollari

(Teleborsa) - Maire Tecnimont, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che le sue principali controllate si sono aggiudicate nuovi ordini e change order per un valore complessivo di circa 200 milioni di dollari, per licensing, servizi di ingegneria e procurement (EP), nonché attività di ingegneria, procurement e costruzione (EPC). I contratti, aggiudicati da parte di alcuni dei più prestigiosi clienti internazionali, sono stati conseguiti principalmente in Europa, Nord Africa, Medio Oriente, Asia e America Settentrionale, spiega una nota.

In particolare, la controllata KT-Kinetics Technology, EPC contractor e licensor del gruppo, si è aggiudicata una estensione di contratto relativa ad un progetto EPC attualmente in esecuzione presso il giacimento di gas di Zohr (Egitto), uno degli hub più importanti del Mediterraneo per la produzione di gas naturale.

"Questi nuovi contratti confermano la forte diversificazione geografica del nostro backlog, dato che siamo perfettamente attrezzati per cogliere i trend di gas monetization che guidano i cicli di investimento nelle varie geografie strategiche in cui operiamo - ha commentato l'AD Pierroberto Folgiero - Inoltre, queste nuove commesse, che includono progetti a maggiore valore aggiunto e dalla marginalità più elevata, consolidano ulteriormente il nostro posizionamento nel core business, e sono un'altra prova della resilienza del nostro modello di business technology-driven".