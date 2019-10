Maire Tecnimont, NextChem realizzerà per So.G.I.S. impianto per recupero grassi residui

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -di Maire Tecnimont dedicata alle tecnologie per la transizione energetica, avvia il progetto con la società So.G.I.S. per il recupero di grassi residui per la, particolarmente adatti per l'utilizzo nel settore del trasporto navale grazie alla loro biodegradabilità e biocompatibilità, e per l'impiego in condizioni ambientali severe, come nel caso dei sistemi aeronautici, grazie alle loro prestazioni fluidodinamiche a basse e bassissime temperature.I bio-lubrificanti, oltre a contribuire alla riduzione dell'impronta di carbonio in quanto di origine non fossile, hanno performance chimico-fisiche distintive rispetto ai lubrificanti tradizionali, che ne favoriscono una alta diffusione. Il mercato globale dei bio-lubrificanti è in crescita (si stima che raggiunga un valore di 3,6 miliardi di dollari entro il 2025, dai 2,4 del 2017, con un tasso di crescita annuo del 6,9%) grazie alle grandi potenzialità di applicazione nei settori del trasporto aereo e marittimo, anche tenendo conto dell'evoluzione delle normative ambientali.da parte di NextChem per l'implementazione di una unità produttiva di So.G.I.S. nel Comune di Sospiro, in provincia di Cremona, per la produzione di acido oleico a partire da grassi residui, attraverso un processo di frazionamento degli acidi grassi a umido. La linea di produzione, con una capacità di 60 tonnellate/giorno, andrà ad integrare i processi produttivi di So.G.I.S.