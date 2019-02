Maire Tecnimont investe nel suo primo impianto avanzato di riciclo meccanico della plastica

Maire Tecnimont attraverso la controllata NextChem entra nel settore dell'economia circolare, investendo nello sviluppo del suo primo impianto avanzato di riciclo meccanico della plastica. L'impianto, situato a Bedizzole, in provincia di Brescia, sarà gestito da una nuova società, MyReplast Industries, controllata di NextChem e per una percentuale di minoranza da imprenditori locali. L'operazione prevede un finanziamento non recourse da Intesa Sanpaolo, attraverso il nuovo fondo dedicato alla Circular Economy pensato per il sostegno strutturato a questo tipo di iniziative industriali. L'operazione è la prima conclusadalla Divisione Corporate & Investment Banking della Banca,attraverso la Direzione Global Corporate, a valere sul plafond circular economy di 5 miliardi di euro che il gruppo ha messo a disposizione nell'arco del piano impresa 2018-2021 ed è stata strutturata da Banca IMI, con il

supporto del Team di Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

