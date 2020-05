Maire Tecnimont guida consorzio che vince contratto petrolchimico da 1,2 miliardi in Russia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Maire Tecnimont annuncia che, in qualità di leader del consorzio con MT Russia LLC, Sinopec Engineering Inc. e Sinopec Engineering Group Co., Ltd Russian Branch, si è aggiudicata un contratto EPSS (Engineering, Procurement and Site Services) da parte di Amur GCC LLC, società controllata da PJSC Sibur Holding., di cui la rilevante maggioranza e' di competenza del Gruppo Maire Tecnimont.Il contratto(AGCC). AGCC costituisce l'espansione downstream dell'impianto di trattamento gas Amur (AGPP), nella città di Svobodny, nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, vicino al confine con la Cina, per il quale il Gruppo Maire Tecnimont attualmente sta eseguendo uno dei pacchetti.Il progetto comprende varie linee di produzione di poliolefine di larga scala.