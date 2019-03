Maire Tecnimont fa il suo ingresso in Nigeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le controllate di Maire Tecnimont, Tecnimont e Tecnimont Nigeria Limited, si sono aggiudicate un contratto per il Phase 1 Rehabilitation Project da parte del cliente Nigerian National Petroleum Company (NNPC), per eseguire un completo integrity check ed equipment inspections del complesso Port Harcourt Refinery, di proprietà di Port Harcourt Refinery Company Limited (PHRC), controllata di NNPC.Il contratto ha un valore pari a circa 50 milioni di dollari e consiste in une relative attività di ingegneria e progettazione per il complesso Port Harcourt Refinery, a Port Harcourt, nel Rivers State, in Nigeria.Il complesso è composto da due impianti di raffinazione con una capacità complessiva di circa 210.000 bpd (barili al giorno).L'esecuzione dell'integrity check e delle equipment inspections è propedeutica ad una seconda fase, la Phase 2 Rehabilitation Project, che consiste in una completa riabilitazione del complesso, mirata a ripristinare la capacità produttiva almeno al 90%. La seconda fase, soggetta al completamento dell'integrity check, sarà effettuata su base EPC da Tecnimont e Tecnimont Nigeria, in collaborazione con un partner.Il progetto di revamping a due fasi risulta strategico per lo sviluppo del settore downstream degli idrocarburi in Nigeria, aumentando la produzione interna, migliorando i processi e garantendo prodotti di migliore qualità e dall'alto valore aggiunto.