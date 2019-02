Maire Tecnimont entra con NextChem nel riciclo della plastica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Maire Tecnimont attraverso la controllataentra nel settore dell'Economia Circolare, investendo nello sviluppo del suo primo impianto avanzato di riciclo meccanico della plastica.L'impianto, situato a Bedizzole, in provincia di Brescia, sarà gestito da una nuova società, MyReplast Industries, controllata di NextChem e per una percentuale di minoranza da imprenditori locali.L'operazione prevede un finanziamento non recourse erogato da Intesa Sanpaolo, attraverso il nuovo fondo dedicato alla Circular Economy pensato per il sostegno strutturato a questo tipo di iniziative industriali.in grado di produrre a regime circa 40mila tonnellate all'anno di polimeri riciclati, si basa su un modello di business economicamente sostenibile senza ricorso ad alcun tipo di incentivo pubblico.Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,29%.