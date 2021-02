© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -società quotata alla Borsa di Milano a attiva nel campo dell'impiantistica per il mercato oli&gas, ha annunciato che le proprie controllate Tecnimont S.p.A. e KT - Kinetics Technology S.p.A. hanno firmatoEngineering, Procurement e Construction (EPC) con Heydar Aliyev Oil Refinery, controllata di(l'ente petrolifero della Repubblica dell'Azerbaijan). I contratti, dal valore di, riguardano lavori di ammodernamento e ricostruzione della raffineria Heydar Aliyev di Baku."Siamo davvero onorati di mettere ancora una volta la nostra competenza tecnologica al servizio di un cliente storico e prestigioso qualeSOCAR - ha commentato- Consolidiamo così questa nostra, volta ad accrescere il valore nella catena di trasformazione dell'energia in Azerbaijan".Lo scopo del lavoro del primo contratto prevede la realizzazione di un'unità di hydrotreating della benzina proveniente da cracking catalitico (FCC), mentre il secondo comprende l'implementazione di un'unità di rimozione ed ossidazione dei mercaptani presenti nella corrente di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) ed un'unità di trattamento ammine e di pretrattamento GPL. Queste unità sono fondamentali pere il completamento dei progetti è atteso rispettivamente entro 33 e 26 mesi dalla data di firma."La raffineria Heydar Aliyev svolge un ruolo economico importante, essendo- ha affermato- Si tratta quindi della sola fonte di approvvigionamento della regione, sia per rifornirla di carburante, sia per alimentarne gli impianti petrolchimici. L'ammodernamento della raffineria migliorerà notevolmente la qualità del diesel e della benzina prodotte, conformandoli agli standard EURO-5".