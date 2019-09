Maire Tecnimont, contratto preliminare EPC per impianto ammoniaca in Egitto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Maire Tecnimont espande la propria presenza in Egitto, nell'ambito del core business dei fertilizzanti. Il Gruppo industriale ha firmato un contratto preliminare EPC (Engineering, Procurement and Construction) con, controllata del Gruppo, relativo allo sviluppo di un nuovo impianto di produzione di ammoniaca situato ad, vicino Suez, inEgypt Hydrocarbon Corporation è una società attiva nella produzione e vendita di nitrato d'ammonio, che viene già prodotto nello stesso complesso industriale dove sarà costruito il nuovo impianto di ammoniaca.Il contratto sarà effettivo una volta finalizzate alcune condizioni contrattuali e raggiunto il closing finanziario. Il supporto sia di SACE sia di US EXIM Bank sarà funzionale al raggiungimento del closing finanziario.Lo scopo del lavoro riguarda l'esecuzione delle attività di ingegneria, la fornitura di equipment e materiali, oltre ai lavori di costruzione. Ilcompletamento del progetto è previsto entro 36 mesi, una volta che il contratto sarà effettivo.