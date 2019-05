(Teleborsa) - Maire Tecnimont si è aggiudicata, attraverso le sue principali controllate, commesse per un valore complessivo pari a circa 700 milioni di dollari per licensing, servizi di ingegneria, attività EP (Engineering e Procurement) ed EPC (Engineering, Procurement e Construction).



I contratti sono stati conseguiti principalmente in Europa, nelle Americhe, in Nord Africa e nel sud est asiatico.



