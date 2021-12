Maire Tecnimont, commessa in partnership per decarbonizzazione acciaieria russa

(Teleborsa) - Maire Tecnimont, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, ha annunciato che la controllata NextChem si è aggiudicata un subcontratto di Engineering e Procurement (EP) su base Lump Sum da Paul Wurth, società del gruppo SMS, per la realizzazione di due unità di reattore di Ossidazione Catalitica Parziale (Catalytic Partial Oxidation - CPO). Queste unità saranno istallate presso un impianto già esistente di produzione di acciaio nella Federazione Russa.

NextChem agirà come partner tecnologico per implementare la produzione di syngas alimentato da gas naturale per un altoforno, andando a sostituire il carbone. La tecnologia proprietaria CPO che sarà fornita da NextChem consente la produzione di gas di sintesi da gas naturale e da altri idrocarburi gasosi con aria arricchita e reattori ad aria compressa. Il completamento del progetto è previsto entro 16 mesi dalla data di firma.

"Quella siderurgica è oggi una delle più interessanti tra le industrie hard-to-abate in corsa per la decarbonizzazione - ha commentato l'AD Pierroberto Folgiero - Tra le nostre tecnologie in portafoglio che consentono la riduzione dell'uso del carbone, questa permette di sostituirlo con gas sintetico derivato da gas naturale". "Il gas naturale sarà uno degli attori della transizione energetica - ha aggiunto - Questa tecnologia consentirà di colmare il divario tra la capacità installata di rinnovabili e la domanda crescente di energia non prodotta da carbone".