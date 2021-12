Maire Tecnimont, CdA approva primo programma euro commercial paper

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Maire Tecnimont, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, ha approvato il lancio del suo primo Programma di Euro Commercial Paper (Programma ECP) per l'emissione di una o più note non convertibili. Il Programma ECP sarà collocato presso investitori istituzionali selezionati, sarà privo di rating e avrà una durata di tre anni. Il controvalore massimo complessivo delle Note emesse e non rimborsate nell'ambito del Programma ECP non sarà superiore, in qualsiasi momento, a 150 milioni di euro. Le Note non saranno quotate su alcun mercato regolamentato.

Il Programma ECP "consentirà alla società di diversificare i propri strumenti di finanziamento a breve termine, di ottenere una più vasta scelta di fonti di finanziamento e di ottimizzare la propria gestione del debito in termini di profilo di scadenza e prezzo", si legge in una nota.