Maire Tecnimont acquista Protomation, società attiva nell'innovazione digitale

(Teleborsa) - Maire Tecnimont annuncia un nuovo risultato nella propria roadmap digitale con l'acquisizione, attraverso, la controllata del gruppo per il licensing e l'innovazione, della societàProtomation è una Società olandese specializzata nell'Information Technology, e in particolare nello sviluppo di software e simulatori all'avanguardia per la formazione degli operatori di impianti (OTS, operator training simulators), per quanto concerne l'industria della chimica di processo, con un forte track record nella collaborazione con produttori di fertilizzanti. Stamicarbon collabora con Protomation da più di 10 anni per sviluppare pacchetti di software e simulatori per il training del personale destinati agli impianti urea che utilizzano la tecnologia ed il design Stamicarbon."La digital transformation sta dando una spinta quanto mai necessaria alla nostra industria ed il nostro obiettivo è sfruttare il vantaggio digitale per accelerare il miglioramento dei processi - ha commentato, Amministratore Delegato Gruppo Maire Tecnimont - . L'acquisizione di Protomation si sposa perfettamente con la nostra strategia per la digital transformation, dato che arricchiamo la nostra value proposition con nuovi servizi, ed allo stesso tempo miglioriamo il nostro modello operativo grazie alle tecnologie digitali".