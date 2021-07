Maire Tecnimont, accordo con SAP per accelerare sul cloud

Lunedì 19 Luglio 2021, 12:00

(Teleborsa) - Maire Tecnimont ha scelto l'offerta RISE with SAP per gestire i processi operativi completamente sul cloud, accelerare la propria trasformazione digitale e continuare il percorso di decarbonizzazione. Il completamento della migrazione totale su cloud è atteso entro il primo trimestre del 2022.

La scelta di Maire Tecnimont di puntare sull'offerta di SAP permetterà al gruppo di poter fare riferimento alla multinazionale europea come interlocutore unico a livello tecnologico e consulenziale. La partnership con SAP inoltre supporterà Maire Tecnimont nel raggiungimento dei propri target di carbon neutrality al 2030 e al 2050, per le emissioni indirette sia di tipo Scope 2, relative al consumo di "energia acquistata", che Scope 3, vale a dire tutte le emissioni generate per l'erogazione dei servizi inclusi nell'accordo con SAP. Il progetto, di portata globale, prevede un roll out che si concretizzerà in fasi successive in tutti i Paesi dove Maire Tecnimont opera.

"Siamo entusiasti di essere i primi della nostra industria a lavorare spalla a spalla con un leader tecnologico qual è SAP, per combinare la nostra esperienza di ingegneri e realizzatori con la leva tecnologica della digitalizzazione: migrare completamente sul cloud vuol dire ridurre il consumo di energia, aumentare agilità e flessibilità, e soprattutto ottimizzare processi e logistica per le nostre persone, il vero motore della nostra eccellenza industriale - ha commentato Pierroberto Folgiero, AD del gruppo Maire Tecnimont - È una partnership consapevole, perché ci accompagnerà nel conseguire i nostri obiettivi di carbon neutrality nel lungo periodo, supportandoci nel nostro ruolo di abilitatori della transizione energetica".

(Foto: Bethany Drouin)