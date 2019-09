Maire Tecnimont, commesse per 90 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove commesse per la Maire Tecnimont S.p.A. La società a capo di un gruppo attivo nel settore ingegneristico, edile, tecnologico ed energetico si è aggiudicata, tramite alcune delle sue principali controllate, contratti per un valore complessivo pari a circa USD 90 milioni per licensing, servizi di ingegneria, attività EP (Engineering e Procurement) ed EPC.Le commesse, ottenute da alcuni dei più prestigiosi clienti internazionali, sono state conseguite principalmente in Federazione Russa ed Europa. In particolare, Tecnimont Russia (controllata di Tecnimont S.p.A.) si è aggiudicata un contratto Lump Sum da parte di OOO Stavrolen, controllata di PJSC Lukoil ("Lukoil"), per attività di ingegneria, procurement e costruzione per il rinnovo di una linea di compounding per un’unità di polietilene già esistente, all’interno del complesso petrolchimico nella regione di Stavropolskiy nella Federazione Russa. Gli altri progetti aggiudicati riguardano i settori Oil&Gas Refining e Fertilizzanti.«Questo risultato conferma il nostro focus nel core business technology-driven. In particolare, siamo davvero entusiasti di consolidare la collaborazione con Lukoil, facendo leva sulle nostre forti capacità nel realizzare progetti di revamping, parte della nostra strategia di business» ha commentato cosìl'amministratore delegato di Maire Tecnimont Pierroberto Folgiero.