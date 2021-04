12 Aprile 2021

(Teleborsa) - MailUp, società operante nel settore delle cloud marketing technologies e quotata su AIM Italia, ha registrato vendite in crescita del 2,9% a 16,8 milioni di euro nel primo trimestre dell'anno. In particolare, c'è stata una crescita a doppia cifra (+11%) per le vendite estere, pari al 55% del totale, e per le vendite SaaS/ricorrenti, +17%, pari al 34% del totale.

"L'evidenza preliminare delle performance di vendita del gruppo nel primo trimestre 2021 ci conforta della solidità delle decisioni strategiche prese, in particolare di puntare sullo sviluppo della componente SaaS, più stabile e meno colpita dalla crisi di quella SMS - ha commentato Nazzareno Gorni, AD e co-fondatore di MailUp - Per quanto riguarda Datatrics, ho fiducia che il rafforzamento della squadra manageriale e la rinnovata strategia portino risultati soddisfacenti entro l'anno".