(Teleborsa) - MailUp, società operante nel settore delle cloud marketing technologies quotata su AIM Italia, ha annunciato i risultati relativi alle vendite consolidate del quarto trimestre, che evidenziano una crescita superiore al 2,4% a 17 milioni di euro.



Il dato sconta l'impatto della crisi globale legata alla diffusione dell'emergenza sanitaria da pandemia Covid-19 in un trimestre storicamente rilevante per il marketing, data la presenza di numerose festività ed eventi commerciali quali il Black Friday, penalizzati dalla contrazione generalizzata dei consumi e degli investimenti e dai periodi di lockdown succedutisi con diverse scadenze in diverse parti del mondo.



Nell'intero esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, le vendite si attestano a 65,1 milioni, registrando in crescita di circa l'8% rispetto al 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA