MailUp Group, nel terzo trimestre crescita del 55%

(Teleborsa) - Bene MailUp Group nel periodo luglio-settembre. La società, attiva nel campo delle marketing tecnology, ha annunciato di aver registrato nel terzo trimestre una crescita organica del 55% per un totale di 8,7 milioni di euro. Il dato si mostra superiore ai risultati raggiunti negli stessi tre mesi dell'anno precedente, quando il fatturato del Gruppo si era attestato a 5,6 milioni pari ad una crescita del 43%.



Aumentano anche le vendite consolidate, che da inizio anno sono risultate superiori a 27 milioni di euro, il 45% in più rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente. La business unit che ha registrato il maggiore fatturato nel terzo trimestre è Agile Telecom, con vendite pari a 5,3 milioni di euro, in crescita del 93% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.



Sorride il titolo MailUp a Piazza Affari, dove attualmente sale del 3,49%. © RIPRODUZIONE RISERVATA