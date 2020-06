MailUp annuncia svincolo parziale del lock-up di BMC Holding

(Teleborsa) - MailUp è tata informata da BMC Holding B.V., detentrice di una partecipazione pari al 4,4% del capitale sociale, sulla quale ha assunto un impegno di lock-up , che questa ha ceduto 30.000 azioni, pari allo 0,20% del capitale sociale, in uno scambio concordato in data 12 giugno 2020.



Lo svincolo dal lock-up per il citato ammontare di azioni, concesso dalla società, è motivato dall'opportunità di favorire l'ingresso di nuovi investitori istituzionali stabili nella compagine azionaria della società. Per effetto dello svincolo parziale del lock-up riferito a BMC, il flottante stimato è pari al 36,6%.