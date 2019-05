Fca vende Magneti Marelli ai giapponesi per 5,8 miliardi. Dividendo extra da 2 miliardi ai soci

Ultimo aggiornamento: 16:03

Fca ha perfezionato la cessione della controllata della componentistica per auto Magneti Marelli alla giapponese Calsonic Kansei per circa 5,8 miliardi di euro. Il consiglio di amministrazione ha approvato una distribuzione straordinaria per cassa a favore dei portatori di azioni ordinarie di Fca pari a 1,30 euro per azione, corrispondente a una distribuzione totale di circa 2 miliardi di euro, a valere sui proventi netti dell'operazione. Alla Exor della famiglia Agnelli, che controlla il 30% di Fca, andrà quindi una cedola straordinaria da circa 670 milioni.«Siamo grati ai dipendenti di Magneti Marelli per il loro impegno nel fornire prodotti innovativi e sostenere gli obiettivi di Fca», commenta Mike Manley, amministratore delegato di Fca. «Fca conferma il proprio impegno nei confronti di Magneti Marelli che continuerà ad essere un fornitore chiave - spiega Manley - e sono convinto che questa operazione garantirà un futuro solido ai dipendenti e agli altri stakeholder di Marelli. Questa cessione riconosceanche l'alto valore strategico di Magneti Marelli, migliora la nostra posizione finanziaria, consegna valore ai nostriazionisti e ci consente di concentrarci ancora di più sulla nostra gamma chiave di prodotto».