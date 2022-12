Magis debutta in Borsa il 22 dicembre dopo pre-book di Electa Ventures

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione di nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per pannolini monouso e prodotti per l'incontinenza adulta, ha ricevuto da Borsa Italiana ila negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant su(EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'avvio delle negoziazioni è previsto per il 22 dicembre 2022.L'ingresso in Borsa avviene a seguito dell'esecuzione di un', pioniere italiano di SPAC e Pre-booking Company, e condivisa con IPO CLUB (fondo chiuso del Gruppo Azimut) e KAIS Renaissance ELTIF (fondo ELTIF gestito Kairos Partners SGR) quali co-cornestone investors., e quindi la società non ha comunicato il prezzo delle azioni e la capitalizzazione al debutto. Viene sottolineato che Magis accede a capitali e listino grazie al pre-book promosso da Electa Ventures che annovera, oltre ai co-cornestone investors, "unaaderenti al collocamento regolato da CFO SIM".Ildella società è costituito da 5.106.419 azioni di cui 1.200.000, 3.858.419 azioni ordinarie (di cui 1.600.000 azioni ordinarie costituiscono il flottante) e 48.000 azioni speciali.Glidi Magis, ovvero Tigil S.r.l., Maura Ancillotti e Marco Marzi, detengono complessivamente circa il 67,7% del capitale, di cui il 23,50% qualificato in azioni PAS, che rappresentano un meccanismo di protezione del value per share degli investitori di mercato, in relazione al raggiungimento di determinati obiettivi consolidati 2022, 2023 e 2024.La società ha registrato unsemestrale al 30 giugno 2022 di 51,9 milioni di euro (69,9 milioni nei 12 mesi 2021) ed undi 9,5 milioni di euro (9,1 milioni nei 12 mesi 2021).La quotazione "sarà un punto di partenza per la seconda generazione che potrà consolidare tutto il lavoro fatto fino a qui e portare avanti nuovi progetti per svilupparsi", ha commentato il"Il nostro focus si è sempre incentrato sull'innovazione con investimenti specifici su macchinari di ultima generazione e prodotti ecosostenibili - ha aggiunto il- La quotazione in Borsa consentirà di velocizzare e rafforzare lo sviluppo dei nostri progetti crescendo anche per linee esterne".Magis ed Electa Ventures sono statiGatti Pavesi Bianchi Ludovici (General Legal Advisor), CFO SIM (EGA, Global Coordinator e Specialist), BDO (Auditor and Financial; Tax due diligence, legal & HR due diligence) e OC&C Strategy Consultants Italy (Business due diligence). Magis e la Famiglia Marzi sono stati inoltre assistiti da Madison Corporate Finance (advisor finanziario), Simmons & Simmons (legal counsel) e RSM per le attività di Capital Market inerenti all'emissione delle Comfort Letter.