Maersk, Vincent Clerc nuovo CEO dal 2023

(Teleborsa) - Maersk, il più grande armatore mondiale di navi portacontainer, ha comunicato che, attualmente CEO del business Ocean & Logistic del gruppo, diventerà. Clerc prenderà il posto di, che dal 2016 ha guidato la trasformazione di Maersk da un conglomerato diversificato a una società di logistica integrata, e ha accelerato la crescita del colosso del commercio globale."Soren ha contribuito allo sviluppo del nostro gruppo per quasi quarant'anni, di cui undici anni come CEO per Maersk Tankers, quattro anni come CEO per Maersk Line e quasi sette anni come CEO per Maersk - ha commentato il presidente Robert Uggla - Durante il suo mandato come CEO di Maersk, Soren è stato determinante nellacon una posizione di leadership globale nelle soluzioni di trasporto sostenibili"."Dal 2019, Vincent è l'amministratore delegato di Maersk Ocean & Logistics, che contribuisce a una parte significativa del capitale investito e dei risultati dell'azienda - ha aggiunto - È stato un leader fondamentale per la trasformazione di Maersk, dimostrando un grande acume strategico, la capacità di eseguire piani complessi e fornire valore per gli azionisti a lungo termine attraverso soluzioni convincenti per i clienti. I. Con una prospettiva sempre più stimolante, il consiglio ritiene che Vincent abbia la giusta esperienza e capacità come CEO per perseguire e supervisionare lo sviluppo strategico e organizzativo di Maersk negli anni a venire".