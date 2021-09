Maersk rivede al rialzo la guidance 2021 su aumenti delle tariffe di trasporto

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Maersk - la più grande compagnia di navigazione mercantile al mondo - ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per la seconda metà del 2021, dopo aver diffuso dati provvisori migliori del previsto per gli ultimi mesi. Il gruppo danese ha registrato - per i primi due mesi del terzo trimestre del 2021 - una performance finanziaria "significativamente superiore alle precedenti aspettative" e ora prevede per il terzo trimestre del 2021 un EBITDA sottostante vicino a 7 miliardi di dollari e un EBIT sottostante vicino a 6 miliardi di dollari. Il risultato è trainato dagli aumenti delle tariffe di trasporto dei container, sia a lungo che a breve termine.



"Date le persistenti congestioni e strozzature nelle catene di approvvigionamento", Maersk si aspetta ora che il secondo semestre 2021 sia più forte di quanto previsto in precedenza. Di conseguenza, la previsione per l'intero anno per il 2021 è stata rivista al rialzo con un EBITDA sottostante ora previsto nell'intervallo di 22-23 miliardi di dollari (in precedenza 18-19,5 miliardi) e EBIT sottostante previsto nell'intervallo di 18-19 miliardi di dollari (in precedenza 14-15,5 miliardi di dollari).



Il free cash flow (FCF) per l'intero anno 2021 dovrebbe ora essere minimo di 14,5 miliardi di dollari (in precedenza minimo 11,5 miliardi di dollari), mentre la guidance per il Capex 2021-22 è rimasta invariata a i circa 7 miliardi di dollari.