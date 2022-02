Maersk, aumento tariffe trasporto porta a redditività record nel 2021

(Teleborsa) - Maersk, una delle più grandi compagnie di navigazione mercantile al mondo, ha registrato ricavi per 61,8 miliardi di dollari nel 2021 (in netto aumento rispetto ai 39,7 miliardi di dollari del 2020 e ai 38,9 miliardi di dollari del 2019), principalmente trainati da tariffe di trasporto più elevate nella divisione Ocean, aumenti di volume e acquisizioni in Logistica e servizi e maggiore domanda globale e aumento delle entrate da stoccaggio nella divisione Terminals. L'EBIT è stato di 19,7 miliardi di dollari (4,2 miliardi di dollari del 2020 e 1,7 miliardi di dollari del 2019), mentre il free cash flow è balzato a 16,5 miliardi di dollari (4,7 miliardi di dollari del 2020 e 2,3 miliardi di dollari del 2019).

"Le condizioni di mercato eccezionali hanno portato a una crescita e una redditività record, ma hanno anche causato interruzioni della catena di approvvigionamento e gravi sfide per i nostri clienti - ha commentato il CEO Soren Skou - Abbiamo speso enormi sforzi per mitigare i colli di bottiglia espandendo la capacità nella divisione Ocean, migliorando la produttività nei terminal e aumentando la nostra impronta logistica globale. Continueremo questi sforzi mentre vediamo che l'attuale situazione del mercato persiste nel secondo trimestre".

La guidance per il 2022 si basa sulle aspettative che Maersk avrà un buon primo semestre e sul presupposto che la normalizzazione in Ocean avvenga all'inizio della seconda metà dell'anno. Sulla base di queste ipotesi, prevede per l'intero anno 2022 un EBITDA sottostante di circa 24 miliardi di dollari, un EBIT sottostante di circa 19 miliardi di dollari e un free cash flow superiore a 15 miliardi di dollari. Maersk prevede che la divisione Ocean crescerà in linea con la domanda globale di container del 2-4% nel 2022, con la stima che è soggetta a forti incertezze legate alla congestione e alle interruzioni delle catene di approvvigionamento.