Made in Italy, il valore dei marchi sale del 14% e punta a 100 miliardi: il primo è Gucci

l valore del marchio Made in Italy continua a crescere a doppia cifra, anno dopo anno, grazie ad una solida presenza sulla scena mondiale. È quanto emerge da BrandZTM Top 30 Most Valuable Italian Brands 2019, la classifica stilata da WPP e Kantar secondo cui i marchi italiani hanno aumentato il loro valore del 14% negli ultimi 12 mesi raggiungendo i 96,9 miliardi di dollari. Il marchio italiano di maggior valore è Gucci, che raggiunge i 24,4 miliardi di dollari di brand value in crescita del 50%.

Tra i primi cinque posti Tim (9,41 miliardi di dollari), Enel (7,94 miliardi di dollari), Kinder (6,79 miliardi di dollari) e Ferrari (4,75 miliardi di dollari). Altri quattro brand presenti nella Top 30 hanno visto crescere il valore del loro brand di oltre il 20%. Si tratta di Ferrari (+36%, 4,75 miliardi di dollari), Fiat (+23% con 1,39 miliardi di dollari), Campari (+23% con 591 milioni di dollari) e Fendi (+22% con 1,88 miliardi di dollari). Novità della Top 30 italiana del 2019 è Fastweb (27esima in classifica con un valore di 891 milioni di dollari). Al 29esimo posto Lavazza (763 milioni di dollari, +6,7%).

