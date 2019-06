Made in Italy, record export formaggi (+14%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mai così tanto formaggioè stato consumato all'estero con l'Italia che festeggia il. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti in occasione del Milk World Day indetto dalla Fao il 1 giugno, sulla base dei dati Istat relativi al primo bimestre.A guidare la classifica deglisonomentre fuori dall'Europa sono gli Stati Uniti il principale mercato, con le Dop (denominazioni di origine), dal Parmigiano al Grana, dal Gorgonzola al Pecorino, dal Taleggio al Provolone, che rappresentano più delGli acquisti di formaggi italiani nel 2019 sono cresciuti del. Ma anche nel resto del mondo i formaggi Made in Italy stanno vivendo un vero e proprio boom con un balzo delche sono però – ricorda Coldiretti – i principali creatori di falsi tarocchi Made in Italy con il quantitativo record di 2,4 miliardi di chili all'anno venduti anche con nomi che richiamano esplicitamente le specialità casearie più note del Belpaese senza averci nulla a che fare,