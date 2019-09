Made in Italy in crescita, +7,8% in 5 anni, Napoli alla ribalta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, o meglio le domande di marchi, che nei primi otto mesi del 2019 sono state 39.509, con un aumento del 7,8% in cinque anni. Secondo uno studio della(il 22% del totale), seguita a distanza da Roma, Torino e Napoli.Ma è. Un vero e proprio exploit si è registrato in diverse città del Sud e in particolare della Sardegna: +356% a Barletta-Andria-Trani, +128% a Catanzaro, +113% a Sassari, +233% a Vibo Valentia, addirittura +366% nell'Ogliastra e +280 Carbonia Iglesias."Si tratta di contrastare reati - ha spiegato- che generano un impatto profondamente negativo sul tessuto economico e sociale, sia locale che nazionale, in termini di perdita di fatturato, di gettito fiscale, di mancata occupazione e di reimpiego di risorse di provenienza illecita, a danno del mercato sano e competitivo, con gravi ripercussioni sulla sicurezza dei lavoratori e dei consumatori".