Made.com smette di accettare ordini. Capitalizzazione polverizzata

(Teleborsa) - Dopo essere sbarcata sulla Borsa di Londra a giugno 2021 con una valutazione di 200 pence per azione, pari a una capitalizzazione di circa 775,3 milioni di sterline, oggi Made.com scambia a quota 0,418. La polverizzazione del titolo segue un periodo in cui la società di e-commerce britannica, che vende mobili e accessori per la casa, è stata duramente colpita dai problemi della catena di approvvigionamento e da un calo della spesa dei consumatori.



Dopo lo stop ai colloqui in corso per una potenziale vendita della società, oggi la società ha annunciato di una sospensione all'accettazione di nuovi ordini. Made.com ha affermato che la sua controllata operativa Made Design Ltd "ha preso la decisione di sospendere temporaneamente gli ordini di nuovi clienti".















(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)