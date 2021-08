Macy's guida l'S&P 500: +15% dopo la trimestrale

1 Minuto di Lettura

Giovedì 19 Agosto 2021, 17:00







(Teleborsa) - Brillante rialzo per Macy's, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 15,99% a quota 20,96. Il titolo della storica catena della grande distribuzione statunitense risulta il migliore dell'S&P 500 dopo la diffusione dei risultati per il secondo trimestre 2021. Dopo aver battuto le attese degli analisti per i tre mesi a giugno, la società ha dichiarato di aspettarsi vendite nette per l'intero anno da 23,55 a 23,95 miliardi di dollari e utili per azione rettificati da 3,41 a 3,75 dollari.



Durante l'ultimo trimestre, Macy's ha osservato che alcune persone non erano ancora a proprio agio a entrare in un negozio, in particolare nelle aree urbane come New York City. "C'è sicuramente una psicologia diversa con i clienti suburbani e urbani in questo momento", ha detto il CEO Jeff Gennette durante la call sugli utili.



Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 21,75 e successiva a quota 24,02. Supporto a 19,48.