Macy's, festeggia il nuovo CFO

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Macy's, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,39%.



A fare da assist al titolo contribuisce la nomina di Adrian Mitchell a nuovo chief financial officer (CFO) della catena della grande distribuzione, con effetto dal prossimo 2 novembre.





A livello comparativo su base settimanale, il trend di Macy's evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Macy's rispetto all'indice.



Lo scenario attuale di Macy's mostra un allentamento della trendline al test del supporto 6,137 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 6,267. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 6,058.





© RIPRODUZIONE RISERVATA